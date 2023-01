Morte Ratzinger, Papa Francesco: “Preghiamo per Benedetto”. Domani salma esposta a San Pietro

94 Visite

Papa Francesco è tornato a pregare per “l’amato papa emerito Benedetto XVI” nel corso della messa di inizio anno a San Pietro, solennità di Maria madre di Dio.

“All’inizio di quest’anno, abbiamo bisogno di speranza come la terra della pioggia”, ha detto il Papa. “L’anno, che si apre nel segno della Madre di Dio e nostra, ci dice che la chiave della speranza è Maria, e l’antifona della speranza è l’invocazione Santa Madre di Dio. E oggi – ha aggiunto – affidiamo alla Madre santissimo l’amato papa emerito Benedetto XVI perché lo accompagni nel suo passaggio da questo mondo a Dio”. A mezzogiorno Francesco guida la preghiera dell’Angelus.

Da domani la salma esposta a San Pietro

Da domani, lunedì, la salma di Benedetto XVI sarà esposta ai fedeli nella basilica vaticana, giovedì 5 il Papa celebrerà i funerali in piazza San Pietro.

Joseph Ratzinger è morto ieri mattina alle 9.34 nel monastero Mater Ecclesiae, in Vaticano, dove si era ritirato in seguito alla storica rinuncia del 2013. Mercoledì scorso, al termine dell’udienza generale, Papa Francesco aveva chiesto ai fedeli presenti preghiere per il suo predecessore, “molto ammalato”. Nella serata di ieri, in occasione del tradizionale “Te Deum” di ringraziamento di fine anno nella basilica vaticana, Francesco ha espresso gratitudine “ “per la sua testimonianza di fede e di preghiera, specialmente in questi ultimi anni di vita ritirata”.

I fedeli hanno pregato oggi, alla messa presieduta dal Papa, per il “Papa emerito Benedetto, supremo pastore, che sempre vive per intercedere per noi”, invocando Dio affinché “lo accolga benigno nel regno della luce e della pace”.

La ricorrenza odierna, che coincide con la Giornata mondiale della pace che la Chiesa cattolica celebra ogni anno, è stata l’occasione per Francesco di invocare la pace in questo momento storico: “Preghiamo la Madre in modo speciale per i figli che soffrono e non hanno più la forza di pregare, per tanti fratelli e sorelle colpiti dalla guerra in molte parti del mondo, che vivono questi giorni di festa al buio e al freddo, nella miseria e nella paura, immersi nella violenza e nell’indifferenza!”, ha detto Bergoglio. “Per quanti non hanno pace acclamiamo Maria, la donna che ha portato al mondo il Principe della pace”.













