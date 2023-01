Marano, due giorni di mancata raccolta e i fuochi di Capodanno: città in condizioni pietose

321 Visite

La città in uno stato pietoso dopo due giorni di non raccolta e i fuochi d’artificio della notte di Capodanno. Uno scempio di cui il Comune, commissari, funzionari, ditta rifiuti, non si interessano: vanno avanti come se nulla fosse, non fanno mai uno straccio di autocritica. Il Comune è chiuso nel suo piccolo mondo, fatto di provvedimenti interni che poco impattano sulla vita dei cittadini. I commissari hanno saputo affrontare bene solo le questioni di bilancio e di risanamento, hanno tentato di mettere una pezza sull’annosa vicenda dell’acqua, ma malissimo hanno fatto su tante altre questioni, a cominciare dall’organizzazione di taluni uffici per finire al Pip e ai tanti beni sequestrati o confiscati non ancora messi a bando o mai utilizzati per fini sociali. Anche il tasto ambientale è a dir poco carente: raccolta differenziata ai minimi storici, strade sporche, cambi di ditta che non hanno ancora inciso.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS