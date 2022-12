Marano, arriva una buona notizia: dichiarati idonei e assunti quattro agenti per la polizia municipale

5.202 Visite

Finalmente una buona notizia per il Comune e, si spera, per i cittadini di Marano. Nella giornata di oggi sono stati assunti quattro nuovi agenti della polizia municipale. Due a tempo indeterminato e due a tempo determinato. Era già vincitori di concorsi in altri comuni, ma sono stati ugualmente sottoposti a un colloquio-prova che si è concluso oggi. Domani dovrebbero firmare il relativo contratto ed essere in strada già a partire dal fine settimana o dall’inizio della prossima. Il corpo della municipale è ormai da tempo in condizioni critiche sul fronte dell’organico: in strada ci sono pochissimi agenti che debbono ruotare su due turni. Nelle prossime settimane si spera che possa essere risolta anche la grana del comandante del comparto, figura di cui il corpo è da tempo sprovvista.













