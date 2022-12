Quarto, beni confiscati: si inaugurano le Case Arcobaleno. Nel frattempo il Comune ottiene 1 milione e 400 mila euro per la Casa del sole

57 Visite

Strutture confiscate alla camorra destinate ai minori affetti da spettro autistico. Saranno inaugurate dopodomani (ore 11,30) le “Case dell’Arcobaleno” di via Cesapepere e via Cortese, entrambe appartenute a Giuseppe Perrotta, uno degli affiliati al clan Polverino nel territorio flegreo. I due beni saranno gestiti da due cooperative e un’associazione. All’evento parteciperanno, tra gli altri, l’assessore regionale ai beni confiscati Mario Morcone e Giuseppe Visone, pubblico ministero in forza alla Direzione distrettuale antimafia di Napoli. Il Comune ha inoltre annunciato di aver ottenuto un finanziamento, nell’ambito del Pnrr, per la Casa del sole, che ospiterà donne vittime di violenza. Un maxi finanziamento per un importo di 1 milione e 400 mila euro.

“Con gioia e entusiasmo – spiega il sindaco Antonio Sabino – ho saputo poco fa che il progetto di ristrutturazione di un bene confiscato e già assegnato con bando pubblico ad un raggruppamento di associazioni e cooperative per farne un centro antiviolenza per donne è stato finanziato con un milione e 400mila euro con i fondi PNRR. Una soddisfazione immensa, che corona il costante e duro lavoro che stiamo facendo in tema di recupero e assegnazione dei beni confiscati”.beni













