MARANO, DISASTRO BUCHE: DA VIA ROMANO A VIA SAN ROCCO E’ UN INFERNO. INTERVENTI URGENTI SONO NECESSARI IN TUTTA LA CITTA’

Da via San Rocco a via Romano la situazione è a dir poco disastrosa. Perdite idriche, veri e propri geyser, buche e voragini. Il Comune, da quanto si apprende, pare abbia a disposizione solo 150 mila euro per qualche intervento. L’auspicio è che siano spesi bene, con una ditta come si vede e con qualcuno che sovraintenda realmente ai lavori. Troppe volte abbiamo visto e segnalato cose strane. Intanto auto distrutte, cittadini abbandonati, soprattutto nelle popolose frazioni periferiche. Di buche enormi se ne contano ovunque: via Casalanno, via Del Mare, via Corree di Sopra, via Pendine-Casalanno e in tanti altri posti.













