Nato 11 anni dopo la morte di Napoleone, vive a Sant’Elena: Jonathan è l’animale più vecchio

Jonathan è nato probabilmente 11 anni dopo la morte di Napoleone, ed è finito anche lui a Sant’Elena. Dove se la passa benissimo, essendo il più vecchio animale vivente. Splendido esemplare di tartaruga gigante delle Seychelles, Jonathan ha celebrato il suo compleanno lo scorso week-end. Niente candeline, perché sarebbero troppe. Jonathan ha 190 anni (età stimata in base alla misura del suo carapace). Ha vissuto gran parte della sua vita nella residenza del governatore britannico. Per l’occasione, la magione è stata aperta per tre giorni alle visite dei fans.

