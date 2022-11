“Il morto sta bene in salute” al teatro La Perla di Agnano

97 Visite

Napoli. Si intitola “Il morto sta bene in salute” la commedia in due atti di Gaetano Di Maio, che la compagnia “I Comici di Italia”, porterà in scena venerdì 2 dicembre, alle 20:30, al teatro La Perla ad Agnano, per la regia di Gianni La Camera.

Sul palco saliranno Nestore Bellame, Claudia Benvenuto, Romano, Carretta, Valentina Carretta, Luigi Claudio, Angela De Luce, Patrizia De Simone, Carmen Esposito, Ciro Esposito, Bianca Giliberti e Lello Iacovelli.

Il direttore di scena è Paolo Taddei, Romano Carretta si occupa dell’aiuto regia, Nicoletta Verdi dei costumi, l’assistente di regia è Valentina Carretta, nello staff troviamo inoltre Imma Caputo, Massimo Malvolta alla scenografia. Le riprese video saranno effettuate da Quarto Canale Flegreo.

Una piccola pensione, una valigia piena di soldi, interventi della mafia, amori impossibili e … possibili, sono gli ingredienti di questa divertente commedia dove i personaggi saranno i protagonisti di situazioni a dir poco improbabili.













