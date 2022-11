Sale fino a 60 euro l’esenzione dall’obbligo del pos

147 Visite

Nuovi dettagli sulla manovra che il governo Meloni porterà a partire da domani in Parlamento. Come rivelato da Il Messaggero nella bozza del testo, esattamente all’articolo 69, è previsto l’innalzamento da 30 a 60 euro del limite oltre il quale i commercianti sono esentati dall’obbligo pos, vale a dire di consentire il pagamento con carte e bancomat. Inoltre è previsto l’obbligo di fattura e una stretta fiscale per le vendite effettuate online a partire dal primo luglio 2023.

Altra misura prevista è quella del ritorno nel 2023 di Opzione donna. Lasciata in bianco nel testo presentato nei giorni scorsi dal premier Meloni, e in un primo tempo battezzata Opzione mamma, la norma è stata riscritta prevedendo, sempre che i requisiti siano stati maturati entro il 31 dicembre 2022, la possibilità di un prepensionamento con oltre 35 anni di contributi e un’età anagrafica pari a 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni, per quei soggetti che svolgano, da almeno 6 mesi, una attività di careviger nei confronti del coniuge o di un parente di secondo grado o un invalido oltre il 74%. La riduzione dell’età anagrafica legata alla presenza di figli è stata estesa anche nei confronti di quelle lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale.













