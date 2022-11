Marano, malore in un’abitazione al corso Europa: morta anziana. I vigili del fuoco erano entrati dal balcone

447 Visite

Mezzi di soccorso, vigili del fuoco e vigili urbani al corso Europa. Hanno fatto irruzione in un appartamento al quarto piano di uno stabile: morta la donna, un’anziana, che risiedeva in una casa, probabilmente a causa di un malore. I vigili del fuoco hanno fatto irruzione nell’immobile utilizzando una scala per accedere dal balcone. Sul posto si stanno recando anche i carabinieri della locale compagnia. Seguono aggiornamenti.













