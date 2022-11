Giugliano, altro successo: battuto anche il Monopoli

161 Visite

Ancora un successo di misura (2-1) per il Giugliano, che supera il Monopoli e quarto posto in classifica blindato. E’ un Giugliano di qualità, che sa soffrire e combattere, quello visto in campo contro i pugliesi. La squadra di Di Napoli parte subito forte e nel giro di sedici minuti è già in vantaggio con il regista Felippe. I tigrotti spingono sull’acceleratore e in avvio di ripresa, sempre con il brasiliano, trovano anche la rete del raddoppio. Mai domo il Monopoli, che accorcia le distanze con Pinto. Il Giugliano non trema, si difende con i denti e prova a ripartire in contropiede. I gialloblu, reduci dal successo esterno con l’Avellino, conquistano altri tre punti importanti per il prosieguo della stagione.













