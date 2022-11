L’incanto del Natale a Vico Equense. Mercatini, villaggio di Babbo Natale e luminarie: un viaggio tra presepi, arte, musica, profumi e sapori della tradizione

140 Visite

Si accende l’incanto del Natale a Vico Equense. L’amministrazione Comunale di Vico Equense ha ufficializzato il programma di eventi natalizi che ci accompagneranno nel nuovo anno. Circa trenta appuntamenti, per grandi e piccini: dall’animazione in strada agli spettacoli teatrale, dalle mostre ai mercatini. Un viaggio tra presepi, arte, musica, profumi e sapori della tradizione.

Si partirà il 3 dicembre con l’accensione delle luminarie, l’apertura del Villaggio incantato di Babbo Natale, che accoglierà i bambini nella sua casa con simpatici elfi. Inoltre giostre, laboratori creativi, attrazioni, sorprese e leccornie per tutti. Nella stessa giornata ci saranno mostre al Museo Aperto Antonio Asturi, al Castello Giusso e nel Palazzo Storico Comunale, con l’apertura dell’Antiquarium Silio Italico e l’introduzione del nuovo sito multilingue dedicato. Dal 3 dicembre per le vie del centro cittadino ci saranno anche i Mercatini di Natale, con esposizioni di artigianato locale

Il Natale di Vico Equense sarà anche enogastronomia, con eventi che coinvolgeranno anche le altre borgate in un’agenda ricca di appuntamenti, resa possibile dalla collaborazione con le parrocchie e le associazioni.

“Si partirà il 3 dicembre con l’accensione delle luminarie, per le quali abbiamo impegnato meno risorse quest’anno, in linea con quello che stiamo vivendo in questi mesi – ha dichiarato il sindaco Peppe Aiello –. Saranno luci sobrie ed eleganti. Ci saranno tanti eventi fissi per tutto il mese di dicembre, come il Villaggio incantato di Babbo Natale in piazzale Siani e i mercatini a via San Ciro, una mostra virtuale di Frida Kahlo presso la sede storica del Comune e la mostra presepiale nella chiesa dell’Annunziata. Avremo tanti eventi che porteranno cittadini e turisti anche nelle nostre borgate: la festa dei sapori ad Arola, il presepe dei bambini a Moiano, i mercatini nel centro storico di Ticciano, il villaggio del gusto a Seiano e dal 22 di dicembre il meraviglioso presepe artistico di Seiano. E poi il concerto di Santo Stefano, la festa di Capodanno in piazza e il concerto del 1 gennaio che si terra presso il cinema Aequa. Poi aspetteremo la Befana e concluderemo il tutto con la meravigliosa sfilata delle Pacchianelle e tanto altro ancora che potrà essere visto dal programma. Un viaggio tra presepi, arte, musica, profumi e sapori della tradizione – ha concluso il primo cittadino -. Questo è un Natale diverso da quello dello scorso anno, un momento di ripartenza che dobbiamo vivere con serenità. Che siano feste serene per tutti quanti noi”.

Questo il calendario completo:

3 dicembre ore 18.00 – Piazzale G. Siani e centro cittadino – Accensione luminarie e grande evento inaugurale delle Festività Natalizie:

– Ore 18.00 – apertura del Villaggio Incantato di Babbo Natale, Intrattenimenti per grandi e piccini, artisti di strada e sorprese per tutti.

– Ore 18.30 Inaugurazione della Retrospettiva del M° Sergio Buonocore “Il Ritratto da Asturi ad oggi” presso il Museo MAAAM.

– Ore 19.00 inaugurazione della mostra “Frida Kahlo Experience” Museo del Cinema e della penisola sorrentina e Atrio palazzo storico Comunale.

– Ore 19.30 apertura Antiquarium Silio Italico con introduzione del nuovo sito multilingue dedicato.

Dal 3 al 24 dicembre – Piazzale G. Siani “il Villaggio incantato”: Babbo Natale accoglierà i bambini nella sua casa con simpatici elfi. Inoltre giostre, laboratori creativi, attrazioni, sorprese e leccornie per tutti – dal 26 dicembre al 06 gennaio ancora giochi e tanto divertimento “…Aspettando la Befana”.

Dal 3 al 31 dicembre – Centro cittadino “i Mercatini di Natale” esposizione dell’artigianato e della creatività locale, con prodotti tipici ed artigianali con le Associazioni AICAST e ACOVE.

Dal 3 dicembre al 6 gennaio – Piazza Marconi – Attrazioni per i giovani.

3 – 10 – 17 e 24 dicembre Piazzale Siani e centro cittadino: “Vico Equense d’incanto si illumina” Grande evento di animazione stile circense a tema natalizio, con spettacoli di arte varia, con il contributo della Regione Campania.

3 dicembre ore 10.30 Castello Giusso – incontro su “Domenico Cirillo: il medico, il naturalista e patriota del 1799”, promosso dall’ Accademia Filangieri – Della Porta, nell’ambito del ciclo di incontri sull’illustre napoletano.

26 – 27 novembre e 3 – 4 dicembre 2022 – borgata Arola –” Arola…e i Sapori del Natale”, ottava edizione. Intrattenimenti pomeridiani e serali per bambini e ragazzi, mostra di artigianato, prodotti tipici locali e oggettistica natalizia, si distribuiranno assaggi di prodotti tipici o prettamente natalizi, promosso dalla Parrocchia di Sant’ Antonino Abate.

7 e 17 dicembre borgata Fornacelle – Falo’ dell’Immacolata e il Villaggio di Santa Claus – Eventi di intrattenimento, degustazioni e tombolate promosso dalla parrocchia SS.AA. Pietro e Paolo.

8 dicembre ore 17.00 – Centro storico – Chiesa della Ss. Annunziata – Inaugurazione della Mostra storico-artistica “Il Presepe Napoletano”. Dal 8/12/2022 al 06/01/2022 – aperta tutti weekend.

10 – 11 dicembre – borgata Seiano – Il Villaggio del Gusto, IV edizione evento gastronomico e di valorizzazione con piatti tipici della tradizione natalizia, mercatini e spettacoli per bambini ed adulti, promosso dal Comitato pro-restauro Santa Maria Vecchia.

Dal 10 dicembre al 5 gennaio – borgata Ticciano – “Mercatino di Natale, Villaggio di Babbo Natale, ed incontro con la Befana” promosso dalla Parrocchia di Ticciano.

11/12/13 dicembre- borgata Massaquano- Parrocchia di San Giovanni Battista – Festeggiamenti in onore di Santa Lucia.

15 dicembre – Chiesa della SS Annunziata – ore 20.00 Concerto “Vico InCanto” con il soprano Giusy Maresca.

16 dicembre dalle ore 19.30 centro cittadino Piazzale Ss. Ciro e Giovanni “Il fuoco dell’Attesa” promosso dalla parrocchia dei Santi Ciro e Giovanni.

17/18 dicembre – ore 15.00 – 24.00 borgata San Salvatore – “Babbo Natale al Borgo” promosso dalla la Parrocchia S. Salvatore

18 dicembre ore 19,00 Convento di San Francesco d’Assisi – concerto “I Giovani e la musica” –Associazione Movimento Famiglie nell’ambito della 3° ed. del “Memorial Salvatore Ferraro”.

19 dicembre ore 10.00 Istituto SS. Trinità e Paradiso Sala delle Colonne Reading evento promosso dall’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Penisola Sorrentina e la Fondazione Sinapsi.

19 dicembre ore 18.00 Museo MAAAM incontro con l’autore Luigi de Magistris per la presentazione del libro “Fuori dal sistema “promosso da UBIK Vico

19/20 dicembre dalle ore 18.00 alle 21.00 Atrio Storico Comunale – “Pacchianelle in posa” – scene artistiche viventi, promosso dai Frati Minimi del Convento di San Vito.

21 dicembre ore 21 – Aequa Cineteatrospazioarte – Spettacolo “Tufo” di Alessandra Sorrentino.

23 e 26 Dicembre 2022 – 1 e 5 Gennaio 2023 dalle ore 18 – Borgata Moiano Presepe vivente dei “piccoli” promosso dall’Associazione “Frisc e Paesano”.

25 dicembre 2022 fino al 06 gennaio 2023 – Borgata Seiano Mostra esposizione “Presepe artistico di Seiano” in stile 700 napoletano.

26 dicembre – Chiesa dei SS. Ciro e Giovanni – ore 20.00 “Concerto di Natale” dell’Orchestra Filarmonica Campana con Colomba Staiano.

26/27/28/29 dicembre ore 16.00 – borgate Massaquano/Moiano/Ticciano/ e centro cittadino “…di casale in casale Luna Park di Natale” spettacolare animazione per bambini di ogni età con golose sorprese. Con il contributo della Città Metropolitana di Napoli

29/30 dicembre ore 18.00 – Centro cittadino – VICACCIA 2022. Caccia al tesoro per i giovani, promosso da “APS Vico”

31 dicembre 2022 ore 23.59 – Piazza Umberto I – “Capodanno in Piazza”. Disco ’70 – ’80 –’90 ad oggi festeggiando il nuovo anno: DJ set Ivano Petagna, Marco Pesacano e Daniele Decibel Bellini, conduce Vikonos web radio.

1° gennaio 2023 ore 12.00 – Aequa Cineteatrospazioarte – Concerto del primo dell’anno con orchestra sinfonica Musiche Valzer, Polke di Strauss, grande repertorio brillante classico – viennese

4 gennaio 2023 ore 10.00 -12.00 “Le Pacchianelle in giro per la città” promosso dai Frati Minimi del Convento di San Vito.

5 gennaio 2023 – ore 10.00 – Borghi cittadini – “La Befana vien…in 500!” a cura dell’Autoclub “Cinese” Vico Equense, in sinergia con la Garante dei diritti delle persone con disabilità ed altre associazioni del territorio.

6 gennaio dalle ore 15.00 STORICA SFILATA DELLE PACCHIANELLE, 112ª EDIZIONE partenza dalla Chiesa di San Vito per il centro cittadino – presepe itinerante ispirato alla tradizione del ‘700 napoletano e composto da oltre trecento figuranti in processione.













