Rivolta Covid a Poggioreale e minacce agli agenti: 56 detenuti rischiano il processo

Rivolta in carcere dopo l’attuazione delle misure per contenere l’emergenza Covid: in 56, detenuti nel marzo del 2020 nella casa circondariale di Poggioreale, affronteranno a gennaio un’udienza preliminare. Sono accusati di minacce e resistenza a pubblico ufficiale, di aver provocato allagamenti e di aver distrutto – con l’ausilio di brande in metallo – suppellettili e cancelli all’interno del carcere napoletano. Secondo la pubblica accusa, la rivolta fu promossa dopo la sospensione – per motivi sanitari – dei colloqui tra i detenuti e i loro familiari. Colloqui sostituiti con telefonate e videochiamate. Il giudice per le udienze preliminari dovrà dunque decidere, a gennaio, se mandare a processo gli indagati (e in quale modalità) o optare per il non luogo a procedere.













