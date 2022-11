67 Visite

Muore il cognato del boss del clan Imparato e viene bloccato per ‘lutto’, come riporta Metropolis, il mercato rionale. A quanto si apprende da una prima ricostruzione dei fatti, fin dal mattino ai commercianti ambulanti sarebbe stato imposto di fermare la fiera per rispettare il lutto della famiglia; ordine ‘recepito’ e mercato bloccato. L’antimafia sta indagando su questa vicenda.













