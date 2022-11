LA SQUADRA DI PALLANUOTO DI SERIE A2 E IL SETTORE AGONISTICO DELLA NAPOLI NUOTO CONFLUIRANNO NELLA WATERPOLO NAPOLI LIONS

119 Visite

La Napoli Nuoto comunica che per motivi organizzativi e logistici la compagine femminile inserita nella serie A2 di pallanuoto il prossimo anno confluirà nella Waterpolo Lions – Asd Water Sports Napoli Lions. Società nata ad ottobre del 2020 dal sogno di sette amici, professionisti ed amanti della pallanuoto. Nell’ultimo campionato dopo la straordinaria cavalcata che ha visto le ragazze guidate da Barbara Damiani primeggiare nel girone sud e accedere alla fase play off, poi, purtroppo persa, la Napoli Nuoto società nata da pochi anni ha messo in campo l’esperienza dei propri dirigenti per cercare di disputare una stagione da protagonista e puntare al sogno del salto in serie A1. Poi, purtroppo svanito nella post season. “E’ stato un susseguirsi di emozioni da gennaio a giugno scorso – afferma Fabrizio Buonocore, dirigente del club flegreo -. Il nostro scopo è sempre quello di puntare ad essere protagonisti, per questo motivo il consiglio direttivo della nostra società ha deciso tutti insieme e di comune accordo di unire le forze con la Waterpolo Lions per partecipare al prossimo campionato di serie A2 di pallanuoto femminile. Lo sport, quello sano e fatto con programmazione, richiede talvolta delle decisioni che possono non piacere all’inizio ma che alla fine si rivelano quelle giuste per raggiungere l’obiettivo che si è prefissati. Oltre alla prima squadra femminile confluirà nella Waterpolo Lions anche il settore agonistico sempre rosa. Mentre, quello maschile dopo la promozione dello scorso anno continuerà a giocare e svolgere le proprie attività al Pala Trincone di Monterusciello e a portare in alto il nome della Napoli Nuoto. Una scelta che abbiamo già comunicato all’allenatrice e alle giocatrici della rosa della passata stagione. Così come alla piscina di Monterusciello del Pala Trincone continueremo a dare il massimo per il settore nuoto dove abbiamo tantissimi giovani prospetti talentuosi che possono solo far bene a livello nazionale”.

Ufficio Stampa Napoli Nuoto













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS