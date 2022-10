Marano, l’ultima beffa: “l’acqua torna in poche ore” e invece in tanti sono ancora a secco. Che Comune disgraziato!

439 Visite

Avevano rassicurato i cittadini sul ripristino dell’erogazione dell’acqua entro il pomeriggio di ieri e invece tanti cittadini delle zone centrali di Marano sono ancora a secco. I lavori in via Mallardo si erano conclusi bene secondo gli agenti della polizia municipale che avevano risposto alle chiamate dei residenti. E invece nulla. Non c’è più nulla da dire e aggiungere sul Comune di Marano. Nulla.













