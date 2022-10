Alto impatto a Secondigliano: il report della polizia

135 Visite

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Secondigliano, i carabinieri della Stazione di Secondigliano, il Gruppo Motociclisti dell’Arma dei Carabinieri e personale della Polizia Locale, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania e del Reparto Mobile di Napoli, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Secondigliano.

Nel corso dell’attività sono state identificate 125 persone, di cui 48 con precedenti di polizia, controllati 85 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo e 9 a fermo amministrativo.

Inoltre, sono state contestate 20 violazioni del Codice della Strada per guida senza casco protettivo, mancata copertura assicurativa, mancata revisione periodica, guida senza patente poiché mai conseguita, guida con patente scaduta, guida con patente diversa da quella prevista, mancata esibizione dei documenti di circolazione e sono state ritirate una patente di guida, 9 carte di circolazione nonché sospese due patenti di guida; è stata, altresì, controllata una persona sottoposta alla misura della libertà vigilata.

Infine, in via Cassano, personale del Gruppo Motociclisti dell’Arma dei Carabinieri ha notato due persone a bordo di uno scooter le quali, alla loro vista, hanno lanciato un sacchetto a terra per poi darsi alla fuga; gli operatori hanno recuperato la busta nella quale hanno rinvenuto 5 panetti di hashish del peso di circa 1 Kg.













