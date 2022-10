Napoli, rappresaglia verbale al sindaco: i Bros si dissociano. “Manifestiamo con civiltà”

Per quanto descritto nell’articolo del mattino di giovedì 13 ottobre 2022, sulla rappresaglia verbale indirizzata al sindaco di Napoli, i gruppi senza lavoro Bros si DISSOCIANO categoricamente. Per la definita rappresaglia, piazzata accaduta, si invitano i media a non criminalizzare, discriminare, in ogni occasione i gruppi dei senza lavoro bros, non presenti contestualmente. Ancora oggi, i soggetti indicati e da oltre un ventennio, continuano a manifestare con civiltà nel pieno rispetto della legge, presso le sedi istituzionali. Si rende Noto, “per chi non l’avesse appreso” il nostro fine è quello lavorativo, con valori di vita, dignità e non proiettati a destabilizzare le istituzioni, come si vuole trasmettere all’opinione Pubblica. Diamo piena solidarietà per questo atto di inciviltà, al sindaco di Napoli e gli organi regionali presenti. Gruppi Bros senza lavoro.