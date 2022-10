Giugliano, brucia la sconfitta di Messina. Di Napoli: “Immeritata”

66 Visite

Una battuta d’arresto che brucia, quella del Giugliano, che cade sul campo del Messina fino a ieri fanalino di coda del girone. Buon Giugliano nel primo tempo: i gialloblu si difendono con ordine e provano in qualche occasione a rendersi pericolosi in zona offensiva.

La prima frazione di gioco termina in parità. La gara si sblocca in avvio di ripresa, dopo meno di sessanta secondi: è Curiale a piazzare le zampata vincente.

Il Giugliano prova a reagire: il tecnico Di Napoli getta nella mischia anche Nocciolini, ma il risultato non cambia. Resta il rammarico per un match che sembrava essere ampiamente alla portata dei tigrotti. Rammarico nel dopopartita, Di Napoli sottolinea: “Abbiamo giocato un buon match, non meritavamo di perdere”.













