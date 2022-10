Marano, festeggiamenti per la solennità di San Francesco d’Assisi nel convento Santa Maria degli Angeli

Domani sera al convento Francescano di Santa Maria degli Angeli in Marano di Napoli, in occasione dell’inizio dei festeggiamenti per la solennità di San Francesco d’Assisi patrono d’Italia che cade il 4 di ottobre, la comunità francescana ha organizzato un momento di festa, di incontro, di condivisione, dal titolo Festival delle culture. In sostanza, dopo la celebrazione eucaristica delle ore 19:00, che apre il triduo di preparazione alla festa, a partire dalle ore 20.00 si vivrà invece la festa e la condivisione. Saranno preparati piatti della tradizione greca, indiana, ucraina, messicana, americana, congolese e, ovviamente, campana. Per tutta la durata dei festeggiamenti, fino al 4 di ottobre, saranno attivi gli stand di vendita con il Nocillo prodotto artigianalmente con le noci del convento, seguendo le antiche ricette tramandate dai frati nel corso dei secoli. I fedeli laici della comunità hanno organizzato il tutto con la finalità di raccogliere fondi per il mantenimento del complesso monastico, vero gioiello architettonico e testimonianza storico artistica di primissimo piano nel contesto territoriale maranese, uno dei rarissimi chiostri francescani che presenta ancora gli affreschi originali dell’epoca, di Angelo mozzillo. La cittadinanza è invitata.

