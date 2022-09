Marano, allerta meteo: domani scuole, cimitero e Ciaurro chiusi: firmata l’ordinanza

227 Visite

In seguito all’allerta meteo “arancione” diramata dalla Protezione Civile della Regione Campania, con ordinanza della Commissione Straordinaria n. 12 del 25.09.2022 è state disposte, per la giornata di domani Lunedì 26.09.2022, le chiusure del cimitero cittadino e della villa comunale del Ciaurro e la sospensione dell’attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, compresi gli asili nido, insistenti sul territorio del Comune di Marano di Napoli,

Con lo stesso atto si raccomanda alla popolazione di limitare la mobilità ai soli spostamenti strettamente necessari durante l’intera giornata di lunedì 26/09/2022 ed evitare l’uso di motoveicoli; di prestare massima attenzione alle condizione del manto stradale ed alle strutture soggette alle sollecitazioni dei venti.

I Servizi del Comune di Marano di Napoli e la Polizia Municipale attiverà tutte le programmate attività necessarie a limitare le criticità, fornendo l’opportuna assistenza agli abitanti.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS