Russia, fuga dopo la chiamata alle armi di Putin. Mosca ammette: “Reazione isterica”

Ore 16:01 – Zelensky: «La Cina ha una posizione ambigua, vorrei che ci aiutasse»

In merito alla guerra in Ucraina la Cina «ha una posizione ambigua». Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un’intervista ad alcuni media francesi fra cui Ouest-France e Nice-Matin. «Prima dell’invasione su larga scala, c’erano canali di comunicazione tra i nostri paesi, avevamo molta cooperazione economica e commerciale», ha spiegato. Ma «per il momento non abbiamo alcun canale di comunicazione con la Cina ed è un peccato», si è rammaricato. «Vorrei che aiutassero l’Ucraina», ha concluso.