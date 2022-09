L’Aktis Acquachiara torna al lavoro: oggi al Frullone riprendono gli allenamenti

61 Visite

Le vacanze volgono ormai al termine ed è arrivato il momento di rientrare nel proprio habitat naturale. L’Aktis Acquachiara, archiviata una stagione trionfale con la salvezza della prima squadra e lo storico terzo posto conquistato nella Final Eight Under 18, è pronta a tornare al lavoro per dare il là alla seconda stagione del progetto giovani. Se la partecipazione al memorial Enzo D’Angelo ha rappresentato la prima presa di contatto con l’acqua è a partire da oggi pomeriggio, la prima seduta è prevista nell’impianto del Frullone, che i biancoazzurri inizieranno a lavorare per presentarsi nelle migliori condizioni alla partenza del prossimo campionato di serie A2. L’obiettivo di partenza è sempre lo stesso: aiutare i giovani a crescere e per centrarlo il presidente Porzio ha mantenuto la promessa rinforzando l’organico grazie agli arrivi del centroboa Erik Adam e del difensore Mattia Fortunato. Si parte con l’idea di mettere al sicuro la salvezza il prima possibile ma la crescita di chi ha vissuto l’esperienza dello scorso anno, il duro lavoro quotidiano e l’apporto dei nuovi innesti potrebbero creare il mix giusto per provare a togliersi qualche soddisfazione in più. Le fortune della prima squadra dipendono inesorabilmente dalla crescita del settore giovanile ed è per questo che al termine dell’allenamento dei “grandi” inizierà anche il percorso delle formazioni Under 16, Under 18 e Under 20.

Walter Fasano così presenta l’inizio della nuova annata: “Sono contento che ripartiamo. L’anno scorso è stato davvero molto impegnativo, abbiamo affrontato una stagione che ci ha visto recitare un ruolo da protagonisti sia con la prima squadra che con le giovanili. Ora ci siamo ricaricati e siamo pronti a riprendere il lavoro. Abbiamo inserito in rosa due giocatori nuovi e sono convinto che sulla scia dell’entusiasmo generato nell’ultima annata riusciremo ad essere nuovamente protagonisti. Cercheremo, magari, di raggiungere prima gli obiettivi che ci siamo prefissati”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS