La Regina Elisabetta non sta bene. “Profondamente preoccupati”, medici in allerta

Ore d’ansia per la regina Elisabetta, che è sotto controllo medico perché i medici sono “preoccupati per la salute di Sua Maestà”. A scatenare il panico è stato lo stesso Buckingham Palace in una nota, che arriva il giorno dopo che la regina, 96 anni, ha annullato una riunione del suo Consiglio privato e le è stato consigliato di riposare. Secondo quanto filtra la regina è “a suo agio” e rimane al castello di Balmoral in Scozia, dove ha trascorso l’estate. La premier britannica Liz Truss ha detto che tutto il Regno Unito è “profondamente preoccupato” per le notizie sulla salute di Elisabetta II. Subito il principe Carlo insieme alla moglie Camilla si sono recati a Balmoral, così come ha fatto il principe William.













