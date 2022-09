Marano, mischiavano rifiuti indifferenziati con i rifiuti della pulizia delle strade. 4 indagati, ma il Comune continua a tenersi Tekra

712 Visite

Era il 21 settembre del 2019 quando i carabinieri del Noe fecero irruzione nel cantiere di Giugliano della ditta Tekra, che opera a Marano da oltre cinque anni. I militari ravvisarono – come segnalato anche da diversi articoli di stampa – che i rifiuti derivanti da pulizia delle strade, venivano mischiati ad altre tipologie di materiale indifferenziato.

I mezzi, le spazzatrici, furono fermate per qualche giorno nel cantiere. Pochi giorni prima, invece, all’interno dell’isola ecologica di Marano – come scoperto dal nostro giornale – i mezzi della ditta sversavano liquido maleodorante in una caditoia comunale.

Per la vicenda dei rifiuti mischiati, verificatesi per un brevissimo lasso di tempo sotto la gestione commissariale (quella precedente all’attuale) e per circa undici mesi sotto la gestione Visconti, sono stati indagate quattro persone: la dipendente comunale Maria Rosaria Passaretti, per un breve periodo responsabile del procedimento per l’igiene urbana, l’ex dipendente Enzo Brasiello, anch’egli Rup per un periodo di tempo, l’ex dirigente Pasquale Di Pace e l’amministratore delegato di Tekra Alessio Antonello Balestrieri, tutti da considerarsi naturalmente innocenti fino ad eventuale sentenza di colpevolezza passata in giudicato.

Il Comune, oggi amministrato da altri commissari, nonostante questa indagini e l’interdittiva antimafia che ha colpito in passato l’azienda Balestrieri Appalti (la Balestrieri appalti fa parte della holding che controlla anche Tekra, la ditta di Marano) non ha mai revocato il contratto – ora in scadenza – e si accingerebbe anche a prorogare nelle more del varo del bando per l’individuazione di una nuova azienda.













