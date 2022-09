Villaricca, Di Fenza e Scialla in visita al nuovo centro polifunzionale per minori e famiglie “Gioialandia”

349 Visite

Questa mattina, insieme al Garante dell’Adolescenza e dell’Infanzia della Regione Campania Prof. dott. Giuseppe Scialla, mi sono recato presso il centro polifunzionale per minori e famiglie denominato “Gioialandia” con sede a Vilarricca. Il centro è stato inaugurato da pochissimo e mira a diventare un punto di riferimento in tutta la Regione. Insieme al Prof.Dott. Scialla ho visitato i locali e gli ambienti, si tratta di una struttura assolutamente all’avanguardia in grado di soddisfare le esigenze dei bambini, ci siamo complimentati con la Dott.ssa Lacava Giovanna perché grazie alla presenza di questo centro si potranno garantire numerosi servizi, partendo dalla neuropsicomotricità alla logopedia, passando per il doposcuola specializzato in favore degli alunni DSA BES E ADHA, fino alla fisioterapia e nutrizione. Siamo assolutamente soddisfatti e crediamo fortemente che attraverso la messa in funzione di questa realtà si possano aiutare tantissimi giovani a migliorare le difficoltà che spesso rendono la loro vita di tutti i giorni un po’ più complicata. Dobbiamo favorire sempre di più la nascita di centri simili che siano in grado di soddisfare bisogni educativi e ricreativi per coloro che sono affetti da disturbi, sono luoghi di scambio, conoscenza, condivisione a supporto della crescita e della coesione sociale. Non possiamo lasciare indietro nessuno, molto spesso questi bambini speciali vengono dimenticati dalle istituzioni e invece deve essere una nostra prerogativa quella di mettere a loro disposizione tutti i mezzi necessari per vivere nel miglior modo possibile, senza escluderli dalla società. Le famiglie devono sentire la vicinanza dello Stato, dobbiamo condividere le difficoltà. Lo dichiara in una nota Pasquale Di Fenza, Consigliere Regionale dei Moderati In Campania.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS