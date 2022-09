Napoli, ennesimo grave incidente in via Caracciolo: travolti e feriti gravemente due ragazzi in scooter

202 Visite

A pochi giorni dalla morte di Elvira, la 34enne travolta e uccisa da uno scooter in impennata, il Lungomare Caracciolo è tornato ad essere teatro di un grave incidente dettato dall’incoscienza. Come raccontatoci dai presenti, una macchina, che giungeva a tutta velocità da via Orazio (zona clinica Mediterranea) ha colpito in pieno uno scooter con in sella due ragazzi. I giovani hanno riportato gravi ferite, uno la rottura di gambe e bacino, ma per fortuna non sarebbero in pericolo di vita. La situazione ormai è degenerata, e non c’è alcun controllo. Nel weekend guidare o semplicemente passeggiare nella zona nei pressi del Lungomare è diventato uno sport estremo e pericolosissimo.













