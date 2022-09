Marano, tettoia isola ecologica a rischio controllo e transennata. Giaccio: “Il Comune se ne infischia”

Una parte della tettoia dell’isola ecologica del Comune di Marano rischia di crollare e per questo motivo e’ stata transennata. Dunque vi e’ un pericolo sia per i lavoratori che per gli utenti che ogni giorno si recano presso l’isola ecologica. Possibile che nessuno vigili sulla corretta applicazione delle norme per la sicurezza sul lavoro e sulla sicurezza dei luoghi frequentati dai cittadini in generale? L’Ente Comunale e’ completamente allo sbando e i cittadini sono stati lasciati soli tra mille difficoltà’, senza alcun punto di riferimento.

Comunicato stampa Teresa Giaccio FdI