Mergellina, forze dell’ordine smantellano lidi e ormeggi abusivi. Europa Verde: “Bene azione di contrasto a illegalità”

108 Visite

“Il blitz della Capitaneria di Porto Napoli, della Stazione Navale della Guardia di Finanza e del commissariato San Ferdinando a Mergellina, è un’ottima notizia per tutta la comunità. Sono stati duramente colpiti lidi e ormeggi abusivi, con il sequestro di cabine e attrezzature balneari. Bene così, l’azione di contrasto all’illegalità diffusa sul nostro mare deve essere una priorità, specie in estate. La lotta serrata all’abusivismo tutela i commercianti onesti e il patrimonio ambientale, continuamente vessato dai criminali. Ci auguriamo che ci siano sempre più operazioni del genere”. Così Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Pascucci e Gianni Caselli, consiglieri municipali per il Sole che Ride.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS