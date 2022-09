L’ultimo saluto per la piccola Lavinia, la bimba di 7 anni schiacciata da una statua in Germania

79 Visite

Uno strazio per tutti, mamma e papà in primis, vissuto con un dolore composto ma allo stesso momento straziante. Dove la tristezza si mescola all’incredulità. Impossibile trovare parole o spiegazioni per quanto tragicamente accaduto. Era una «bambina solare, simpatica, sensibile, dolce e generosa».

Così la ricordano amici, familiari, parenti, compagni di scuola o semplici conoscenti che questa mattina hanno gremito la chiesa di San Vincenzo Pallotti, in via Manzoni, per dare l’ultimo saluto alla piccola Lavinia Trematerra. La bimba napoletana di 7 anni rimasta schiacciata – davanti agli occhi del padre – da una statua di marmo mentre giocava con un’amichetta nel giardino dell’hotel di Monaco di Baviera dove con la famiglia stava trascorrendo le ultime ore di vacanza.

«Resterai per sempre nei nostri cuori. Ciao Lalla» è il messaggio dei suoi compagni di classe che campeggia all’esterno della parrocchia su uno striscione rosa. Lo stesso che si affaccia verso il vicino centro scolastico Belforte che frequentava la giovanissima. Un tripudio di palloncini colorati accompagna l’arrivo della salma bianca seguita dai volti distrutti dei genitori, Michele Trematerra e Valentina Irene Poggi. Entrambi stimati avvocati a cui nessuno evita di dispensare un abbraccio o una carezza.

«Il tuo arcobaleno risplenderà per sempre nei nostri cuori» è la frase che si legge sul registro firme, accompagnato da una foto sorridente di “Lalla”, dove in tanti lasciano un pensiero o un ricordo, scritto proprio con le penne colorate che utilizzava la giovanissima.













