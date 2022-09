Marano, anno scolastico al via con i soliti problemi alle strutture. “Comune sempre lento e in affanno”

320 Visite

Oggi inizia un altro anno scolastico con le stesse problematiche lasciate a fine anno scolastico scorso. Iniziare un nuovo anno in questo Comune significa essere pronti a sacrifici giornalieri per poter avviare una macchina così complessa quale è la scuola. Nessun intervento è stato fatto dall’ ente comunale sulle infrastrutture e strutture degli edifici scolastici. Tutte le criticità lasciate a fine anno scolastico scorso le troviamo ad inizio a.s.2022/23 e solo lo spirito di abnegazione e di amore per la scuola dei Dirigenti Scolastici coadiuvati da tutto il personale scolastico può far sì che l’ anno possa iniziare in una specie di apparente normalità. Normalità che viene raggiunta a costo di enormi sacrifici e di grosse responsabilità civili e penali da parte di chi è chiamato a dirigere la scuola a Marano lasciato solo nel mandare ogni giorno avanti un carrozzone che spesso manca degli elementari presupposti di in termini di sicurezza e di agibilità. Eppure i nostri Dirigenti Scolastici sul territorio non si tirano indietro e fanno di tutto per garantire ai giovani di Marano il diritto allo studio sancito dalla Costituzione. Chi amministra la città dovrebbe sapere che le scuole sono lo specchio riflesso della comunità e abbandonare le strutture scolastiche al proprio degrado equivale ad abbandonare la popolazione a se stessa con il risultato di avere una città senz’anima quella che poi è diventata Marano negli ultimi tempi. Nonostante tutto, nel primo giorno dell’anno scolastico 2022/23 gli auguri più sinceri a nome di tutti i cittadini maranesi vanno agli studenti, alle loro famiglie, ai Dirigenti Scolastici e a tutto il personale della scuola che quotidianamente con spirito di sacrificio si occupano della cultura nella nostra Marano. Con la consapevolezza che la lotta al malaffare, alla illegalità e alla camorra passa attraverso la cultura unico strumento che rende gli uomini liberi da qualsiasi condizionamento e capaci di decodificare il linguaggio della legalità.

Michele Izzo













