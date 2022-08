Coldplay a Napoli, Borrelli (Europa Verde): “Biglietti rivenduti on line a prezzi triplicati, fan inferociti”

112 Visite

“Le due tappe napoletane del concerto dei Coldplay non devono essere il trampolino di lancio per chi vuole fare affari sporchi lucrando sulla passione dei fan. Due sold out annunciati i cui contorni sulle modalità di vendita dei biglietti sono del tutto oscuri. Stanno arrivando numerose segnalazioni da parte dei fan inferociti per l’impossibilità di acquistare i biglietti mentre proliferano i siti e gli annunci sui social dove gli stessi biglietti vengono rimessi sul mercato a prezzi triplicati. Il fenomeno del bagarinaggio on line deve essere monitorato e stroncato subito dalla Polizia postale e controlli serrati dovranno essere previsti anche all’esterno dello stadio Maradona nei giorni dei due concerti. Bisogna fare luce inoltre anche sull’utilizzo dei cosiddetti ‘ticket bots’ i programmi che consentono di acquistare velocemente i biglietti degli eventi in quantità massicce per poi rivenderli tramite i canali delle vendite on line. Siamo di fronte alla nuova frontiera del bagarinaggio 4.0 e invitiamo tutti coloro che si imbattono in simili dinamiche a segnalarlo”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, che sta ricevendo numerose segnalazioni dai fan delusi.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS