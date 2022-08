Casoria: tra ladri in trasferta alla ricerca del palladio arrestati dai carabinieri

39 Visite

E’ l’una di notte e a Casoria i carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia stanno percorrendo le strade della città.

La gazzella è in via Domenico Salierno quando notano 3 individui che stanno rubando il catalizzatore da una Yaris lì parcheggiata. L’auto è già sul crick e i 3 sono distratti dal “lavoro”. L’intervento è rapido e i 3 sono braccati. I carabinieri li arrestano, sono i napoletani Gennaro Solla* di 41 anni e il 53enne Claudio Buono**, con loro anche il 44enne di origine ucraina Serhiy Vituitskiy***. I tre sono tutti già noti alle forze dell’ordine e sono in attesa di giudizio, risponderanno del reato di tentato furto aggravato in concorso. Sequestrati gli arnesi utilizzati dai tre.

*NATO A NAPOLI IL 09/07/1981

** NATO A NAPOLI IL 11/03/1969

*** NATO IN UCRAINA IL 16/07/1978













