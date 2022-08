Aversa, più di 50 veicoli sanzionati e sequestrati

137 Visite

Non si fermano le attività di prevenzione e controllo al rispetto delle regole poste in essere su tutto il territorio dalla Polizia Locale di Aversa diretta dal Comandante Colonnello Antonio Piricelli.

Controlli a tappetto su tutto il territorio con n. 3 pattuglie automontate. Nell’ambito delle attività afferenti i controlli per il rispetto del Codice della Strada, gli Agenti della Polizia Locale diretti personalmente dal Comandante Piricelli hanno controllato più di 50 veicoli tra auto, motocicli ed autocarri. Dai controlli è emerso che alcuni conducenti circolavano con i veicoli privi dell’assicurazione e dei documenti, pertanto sono state elevate le sanzioni previste dal Codice della Strada ed i veicoli sono stati sequestrati.













