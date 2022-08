Gentile direttore, queste sono le foto della fognatura appena realizzata in via Santa Maria a Pigno, attesa per dieci lunghi anni e forse più dai cittadini. Ecco la situazione dopo la pioggia di oggi. E’ già saltata. Il Comune, che ha impiegato anni prima di iniziare i lavori, sta completando anche il tracciato, naturalmente privo di protezioni. Ma è questo il modo di lavorare?