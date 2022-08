Elezioni, niente candidatura in Forza Italia per la Rostan

83 Visite

Niente candidatura, in Forza Italia, anche per Michela Rostan, passata nell’arco di pochi da Leu al partito di Berlusconi. La melitese non compare nelle liste diramate da Forza Italia, né nei collegi uninominali né tanto meno nei plurinominali. La deputata uscente è entrata nel partito di Berlusconi soltanto pochi mesi fa. Secondo alcuni addetti ai lavori, che la Rostan – in caso di vittoria del centrodestra – possa essere indicata e nominata come sottosegretario o viceministro al Ministero della Salute, incarichi a cui da tempo ambirebbe.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS