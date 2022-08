22 Visite

Domani 24 agosto, alle ore 18 al Gran Hotel Vanvitelli, sito in via Carlo III a San Marco Evangelista (CE), si terrà la cerimonia di presentazione dei calendari del Campionato di Eccellenza per la stagione sportiva 2022/2023, presieduta dal Presidente del C.R. Campania Carmine Zigarelli.













