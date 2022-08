439 Visite

Via Piave e zone limitrofe allagate. Il solito scenario, il solito che si verifica ad ogni bomba d’acqua. Sono 20 anni che si denuncia ma la musica è sempre la stessa. Allagamenti anche in altre zone della città, a San Rocco in primis e nelle zone a ridosso di Quarto. Seguono aggiornamenti.













