Elezioni, Andrea Caso condivide i video di Di Maio ma quando i commenti sono negativi scatta la “censura”

Gentile direttore, il fedelissimo di Giggino Di Maio, ribattezzato Giggino ‘a Cartelletta, il nostro onorevole Andrea Caso, fa di tutto per il suo capo, condivide i suoi post e dirette Fb, ma quando le reazioni sono per così dire sfavorevoli viene esclusa ogni possibilità a nuovi commenti con un’apposita limitazione e rimozione dei precedenti, come accaduto ieri (21 agosto 2022) dopo una valanga di reazioni non benevoli a un video sulle bollette energetiche.

E così i tanto sbandierati principi di trasparenza, democrazia, onestà vanno a farsi friggere. Contro ogni evidenza e critica, Caso continuerà a condividere i post di “Giggino” nel tentativo di riuscire a raccattargli qualche voto o solo per mostrargli la sua fedeltà contro ogni ragionevole dubbio e poter così sperare in qualche futuro salvataggio? Vedremo! Per il momento il democratico Caso si sta dimostrando soprattutto “un censore”.

Luigi (Marano)













