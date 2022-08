Elezioni, Pd: nelle liste c’è anche Crisanti e il napoletano Sarracino. Fuori la Cirinnà. Per M5s Cafiero de Raho

La direzione del Pd, convocata a tarda sera ieri dal segretario Enrico Letta, ha approvato la delibera per la votazione delle liste per le elezioni politiche del 25 settembre con 3 contrari e 5 astenuti. Alla votazione non hanno partecipato i componenti di Base riformista, la corrente guidata dal ministro della Difesa Lorenzo Guerini e dall’ex ministro Luca Lotti; quest’ultimo, peraltro, è rimasto escluso dalle liste al termine di un durissimo braccio di ferro. La riunione, inizialmente prevista alle 11 della mattina di Ferragosto, era stata rinviata alle ore 15, poi ulteriormente ritardata alle 20 e di nuovo slittata alle 21.30 a causa della forti tensioni interne.

Letta sarà il capolista alla Camera per Lombardia e Veneto, Carlo Cottarelli capolista al Senato a Milano, il virologo Andrea Crisanti capolista in Europa secondo fonti dem. Ci sono anche quattro giovani under 35 capolista: Rachele Scarpa, Cristina Cerroni, Raffaele La Regina, Marco Sarracino. Dal Nazareno fanno inoltre sapere che la parità di genere è stata rispettata nelle liste. A Bari, collegio uninominale per al Camera, correrà la scienziata Luisa Torsi. Per il Senato, al proporzionale in Puglia, correranno: Francesco Boccia, Valeria Valente e Antonio Misiani. La Cirinnà dice addio.

Letta: Volevo ricandidare tutti gli uscenti, ma impossibile. Ho chiesto sacrifici.

“Avrei voluto ricandidare tutti i parlamentari uscenti. Impossibile per il taglio dei parlamentari ma anche per esigenza di rinnovamento”. Così, riferiscono fonti del Pd, il segretario dem Enrico Letta si è rivolto alla direzione del partito per la compilazione delle liste di candidati. “Ho chiesto personalmente sacrifici ad alcuni. Mi è pesato tantissimo. Quattro anni fa il metodo di chi faceva le liste era: faccio tutto da solo. Io ho cercato di comporre un equilibrio. Rispetto dei territori tra i criteri fondanti delle scelte”.