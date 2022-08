Serie A, Dazn disastro: tifosi inferociti, la Lega chiede spiegazioni e si moltiplicano gli appelli

131 Visite

Spettatori e tifosi inferociti. Il campionato di calcio di Serie A non è iniziato nel migliore dei modi, almeno per chi cercava di seguire le partite da casa. I disservizi Dazn, la piattaforma dei contenuti sportivi in streaming che ha conquistando il pacchetto con la maggioranza delle partite in esclusiva, hanno scatenato una forte protesta non solo da parte dei tifosi. La polemica, infatti, ha coinvolto anche i politici di tutti gli schieramenti, in questi giorni impegnati nella campagna elettorale. I problemi si sono verificati prima con alcuni black out durante Lazio-Bologna e poi ancora per Salernitana-Roma e Spezia-Empoli. Dazn aveva già scritto sui propri social scusandosi per l’inconveniente, intervento che non ha placato la furia degli utenti-tifosi.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS