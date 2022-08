“Il volo è in ritardo”, ma è uno scherzo: turista inglese semina il caos all’aeroporto di Zante

153 Visite

Caos all’aeroporto di Zante (Grecia) dove un turista inglese ha seminato il panico diffondendo dei falsi annunci all’altoparlante, forse per fare uno scherzo. «Il volo per Gatwick è stato ritardato di sei ore» aveva detto la voce, in inglese, creando timori e paura tra i passeggeri. Dopo pochi minuti sono seguiti altri annunci di ritardi completamente inventati, finchè l’uomo è stato raggiunto dalla sicurezza dell’aeroporto e allontanato dal microfono. L’intera scena dello “scherzetto” è stata ripresa da un ragazzo di 22 anni che l’ha postata sul suo profilo di TikTok.













