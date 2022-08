Marano, via Cupa del cane: nuovo sversamento di scarti di lavorazione tessile

112 Visite

Si torna a sversare (scarti di materiale tessile) in via Cupa del cane, al confine tra Marano e Chiaiano, sul versante maranese. Negli ultimi mesi la situazione era migliorata anche in conseguenza dell’installazione di una sbarra in metallo all’inizio dell’arteria. Gli incivili, tuttavia, sono ritornati. C’è qualche fabbrica, evidentemente, che paga questi delinquenti. Basterebbero due telecamere e poco altro per stanarli.













