Colpita da persiana, italiana muore in Francia

Una ragazza italiana di 27 anni, Carlotta Grippaldi, è morta ieri a Briancon, in Francia, dopo essere stata colpita da una persiana staccatasi da un edificio. La ragazza, secondo quanto riportato dai media locali, si trovava insieme a una amica e stavano raggiungendo un ristorante per cenare in compagnia di alcuni amici. Stavano percorrendo la strada chiamata ‘Grand Rue’, situata nella città vecchia. Poco dopo le 19,30, proprio mentre Carlotta stava passando, la persiana si sarebbe staccata all’improvviso da una finestra che si trovava al secondo piano di un edificio. Un percorso forse non facilissimo, con pavimento in porfido.













