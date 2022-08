Elezioni, Meloni a muso duro: “Basta attacchi strumentali, siamo un partito affidabile. Atlantismo non in discussione”

31 Visite

Giorgia Meloni risponde ancora una volta agli attacchi, scomposti, di Enrico Letta, che insiste sul pericolo democratico in caso di vittoria di Fdi. La Meloni risponde a muso duro, tacciando il leader democratico di misoginia. “La posizione del mio partito è chiara in politica estera: siamo atlantisti ed europeisti, Letta e il suo partito non hanno contenuti, attaccano perché sanno di essere vicini alla sconfitta”.













