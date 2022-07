Ponticelli, ora la vera Gomorra è nell’area est

15 Visite

Da tempo è chiaro, tranne per qualche istituzione: a Ponticelli, dove è ripresa la strategia dinamitarda di una camorra sempre più spietata, le faide si sono sdoppiate. Anzi, a ben guardare, ora le “guerre” in atto sono tre. Ad alimentare questo assurdo risiko fuorilegge ci sono infatti ormai tre gruppi, tre famiglie, che si combattono per il controllo delle piazze dello spaccio e per assicurarsi il predominio del racket. E ad esasperare gli appetiti criminali ci hanno pensato anche le scarcerazioni “eccellenti”.

La mappa della geografia camorrista del quartiere alla periferia orientale che non trova più pace disegna infatti tre sodalizi attivi e resistenti, nonostante le numerose operazioni di bonifica giudiziaria messe a segno negli ultimi tempi: i De Luca Bossa, i De Micco “Bodo” e i De Martino. Proprio quest’ultimo gruppo – un tempo alleato dei “Bodo” – oggi avrebbe lanciato la sua offensiva.













