Marano, Comune sciolto per mafia: domani al Tar del Lazio si discute (nel merito) il ricorso dell’ex sindaco

Si terrà domani, presso la sede del Tar del Lazio, la discussione (nel merito) sul ricorso presentato dall’ex sindaco Rodolfo Visconti, la cui amministrazione è stata sciolta un anno fa per infiltrazioni camorristiche. Il ricorso era stato già respinto dal Tar e dal Consiglio di Stato, ma in entrambi i casi si trattava di una istanza cautelare tesa ad ottenere la sospensione dello scioglimento.

Ora i giudici amministrativi devono pronunciarsi nel merito del ricorso e non sulla sospensiva degli atti. In caso di accoglimento, l’ex sindaco tornerebbe in carica. In caso contrario, invece, si dovrà attendere il giudizio di merito del Consiglio di Stato, che non si esprimerà prima del prossimo anno o forse anche di più.













