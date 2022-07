Il ministero della Salute studia – secondo quanto pubblicato da Repubblica – una circolare per ridurre i tempi di isolamento per i positivi. “Ma il test sarà sempre fondamentale”. In pratica andrebbero in archivio i sette giorni di quarantena, senza sintomi e con tampone negativo si potrà uscire di casa. Un modo per non ingolfare o fermare servizi pubblici e altre attività. La conferma ufficiale è attesa per i prossimi giorni.