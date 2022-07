Auto rubate a Salerno e ritrovate a Napoli: l’intervento della municipale di Napoli

132 Visite

Erano state rubate a Salerno, sono state ritrovate giovedì pomeriggio in via Monte Faito, nel rione Berlingieri, in seguito all’intervento su segnalazione della polizia municipale, unità operativa Secondigliano, diretta dal tenente colonnello Vincenzo Tarallo. L’intervento, che ha consentito la restituzione dell’auto ai legittimi proprietari, è stato eseguito dal maresciallo Imma Rositano e dall’agente Francesca Ferrara.













