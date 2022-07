Marano, le condizioni pietose di via Padreterno: erbacce, cavi rubati, strada al buio. E nessuno interviene

60 Visite

Gentile direttore, le documento (anche se lei lo ha già fatto nei giorni scorsi) lo stato in cui versa via Padreterno. Ormai è una strada impraticabile, o meglio, lo era già da prima con erbacce varie che invadevano i marciapiedi. Ora che i tombini sono stati scoperchiati per il furto del rame è davvero impossibile percorrerla. Tale situazione persiste da più di due mesi, ma nessuno interviene. MARANO TERRA DI NESSUNO!

Sebastiano (Marano)













