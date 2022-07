Marano, stadio chiuso da un anno: oggi è così. “Una giungla”. I commissari cosa vogliono fare?

241 Visite

E’ passato oltre un anno dalla chiusura (all’epoca ritenuta necessaria visto che lo stadio era gestito senza i crismi di un regolare bando) dello stadio comunale e oggi la situazione è quella che vedete: non è più uno stadio, ma una giungla. Erba incolta, di tutto e di più: di quello che un tempo era un fiore all’occhiello cittadino – costruito senza gli adeguati accordi tra le parti – sul suolo del comune di Napoli non vi è più traccia. I commissari cosa pensano di fare per questa struttura? Chissà se risponderanno (a Caso) o nello specifico?…













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS